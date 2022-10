Cremonese, Alvini: «Sampdoria? Arriva una sfida importante e lo sappiamo»

Il tecnico della Cremonese ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Sampdoria

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Arriva una sfida importante e lo sappiamo, siamo pronti per affrontarla. Sicuramente c’è qualche problemino, portiamo avanti le situazioni di Chiriches e Radu che non sono convocati, in più vanno valutati Ciofani e Zanimacchia. Il primo sembra recuperabile, per Zanimacchia vedremo nel primo pomeriggio».

SAMPDORIA – «Abbiamo grande rispetto per loro, penso sia la squadra più esperta del campionato per età media e giocatori che conoscono la categoria. Ce la giocheremo consapevoli della loro forza, ma vogliamo mettere in campo il meglio di noi».

PARTITA – «Arrivo sereno, ma consapevole che stiamo lavorando forte ed è una partita determinante. Quello che stiamo facendo è sotto gli occhi di tutti. Può mancarci qualcosa, ma siamo vivi e siamo nel pieno di un percorso tutti insieme. Ci arrivo carico come tutti i calciatori, concentrati e consapevoli che possiamo crescere ancora. Siamo uniti, ce la vogliamo giocare e daremo tutto per la Cremo».