Cremonese, la squadra di Nicola sta sorprendendo tutti in Serie A: i segreti di queste prestazioni di livello assoluto

Cremonese, la squadra di Nicola è l’assoluta protagonista di questa prima parte di Serie A: 17 punti e decimo posto in classifica. I dettagli

Un’eccellenza italiana che sorprende la Serie A. La Cremonese, fresca reduce dalla vittoria esterna a Bologna, si gode un decimo posto in classifica a quota 17 punti, in piena corsa per quella “parte nobile” della graduatoria che spetta alle sorprese del campionato. Un ruolino di marcia impressionante per una neopromossa: i grigiorossi sono solo la seconda squadra, dopo il Frosinone dello scorso anno, a superare i 16 punti nelle prime 13 gare dal ritorno nella massima serie.



Secondo La Gazzetta dello Sport, che vi dedica un approfondimento, il segreto di questo successo ha una forte identità tricolore. L’impresa del Dall’Ara è stata costruita su uno zoccolo duro italiano: ben sette undicesimi della formazione titolare erano composti da calciatori nostrani (considerando anche Audero), inclusa l’intera linea difensiva. Un numero che è salito a dieci considerando i cambi effettuati da Davide Nicola nella ripresa. E domenica, contro il Lecce, il tecnico potrebbe addirittura schierare otto italiani dal primo minuto, inserendo Grassi.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Non si tratta di un caso, ma di una precisa strategia aziendale che parte dall’alto, dal Cavaliere Giovanni Arvedi. Una filosofia sposata in pieno da Davide Nicola, che crede fermamente nel valore delle relazioni e della lingua condivisa per cementare un gruppo in costruzione. Non a caso, i primi sette acquisti del mercato estivo sono stati tutti italiani (come Baschirotto, Grassi, Audero), prima dell’arrivo di star straniere come Vardy.



I numeri confermano questa tendenza, che è un marchio di fabbrica delle squadre di Nicola (già visto a Empoli e Cagliari): la Cremonese è seconda in Serie A per utilizzo di giocatori italiani (58,2%), dietro solo ai sardi. Una scelta che paga anche in zona gol: il 62,5% delle reti grigiorosse (10 su 16) porta la firma di calciatori italiani, con Bonazzoli capocannoniere di questo speciale gruppo.