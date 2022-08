Cremonese, Di Carmine in uscita: su di lui Perugia e Venezia

Samuel Di Carmine potrebbe lasciare la Cremonese dopo la promozione in Serie A: il Perugia starebbe pensando all’attaccante

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti potrebbe tornare in B e farlo in Umbria dove era già stato. Ma Pedullà ha rilanciato su un sondaggio da parte del Venezia per l’attaccante grigiorosso.