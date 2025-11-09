Cremonese, la sosta arriva al momento giusto. Nicola è chiamato a trovare la giusta soluzione per ripartire. I dettagli!

La Cremonese approfitta della sosta per ripartire con slancio. Serve un cambio di passo per avvicinare l’obiettivo salvezza.

La Cremonese si ferma nel momento più opportuno. Dopo due sconfitte consecutive, la pausa del campionato arriva come una vera boccata d’ossigeno per i grigiorossi, che potranno ricaricare energie fisiche e mentali, ma anche recuperare alcuni giocatori finiti ai box nelle ultime settimane. Mister Davide Nicola accoglie con favore questo stop, consapevole delle difficoltà attraversate e della necessità di ritrovare brillantezza, equilibrio e continuità di rendimento.

Un passo falso che lascia l’amaro in bocca

L’ultima partita contro il Pisa, terminata con una sconfitta all’Arena Garibaldi, ha lasciato non pochi rimpianti. Come evidenziato da Cremonasport, la Cremonese ha disputato una gara di personalità, soprattutto nella ripresa, sfiorando il gol in più occasioni: la traversa colpita, il colpo di testa di Vázquez, il tiro di Bondo uscito di poco e la conclusione di Baschirotto respinta dal portiere. Nel momento migliore dei grigiorossi è però arrivata la beffa: Tramoni, appena entrato, ha confezionato l’assist vincente per Touré, implacabile nel gioco aereo.

Nonostante il risultato negativo, la Cremonese ha mostrato carattere, organizzazione e idee chiare. È mancata soltanto la concretezza negli ultimi metri, un aspetto su cui lo staff tecnico lavorerà durante la sosta. Ritrovare freddezza e lucidità sotto porta sarà fondamentale per risalire la classifica e dare continuità ai progressi visti sul piano del gioco.

Recuperare energie e fiducia

Le ultime settimane hanno messo a dura prova la Cremonese, costretta a fare i conti con numerosi infortuni che hanno limitato le rotazioni e obbligato Nicola a scelte forzate. Nonostante ciò, la squadra ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo, dimostrando solidità e spirito di gruppo. Con una media di 1,27 punti a partita dopo undici giornate, il cammino resta più che dignitoso per una neopromossa che punta alla salvezza tranquilla.

Un progetto che guarda avanti

La Cremonese ripartirà dopo la sosta con l’obiettivo di consolidare il proprio gioco e valorizzare la compattezza del gruppo, elementi centrali del progetto tecnico di Nicola. Il calendario proporrà sfide impegnative, ma la squadra ha mostrato segnali incoraggianti anche nelle sconfitte. Con il recupero degli infortunati e un po’ più di precisione in zona gol, i grigiorossi possono tornare protagonisti e affrontare con fiducia la prossima fase di stagione.