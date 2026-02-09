Cremonese, Nicola nel post partita: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Gli arrivi di Luperto, Maleh e Thorsby ci hanno dato qualità»

Cremonese, Nicola parla nel post partita della sfida di Serie A contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Atalanta Cremonese, terminata 1-0 è la sfida delle 18:30 della 24esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a DAZN le dichiarazioni del tecnico dei grigiorossi, Davide Nicola :

PAROLE – «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, che abbiamo interpretato con grande convinzione. Siamo stati più pericolosi, più aggressivi e con un atteggiamento diverso. Se riusciremo a giocare le partite sempre in questo modo, diventeremo sicuramente più competitivi.

Nel primo tempo, invece, abbiamo sbagliato qualche scalata e questo ci ha messo in difficoltà. Nonostante tutto, la squadra ha dimostrato di poter stare a questo livello: perdere 2-1 su questo campo non è da tutti. Eravamo in difficoltà ma gli arrivi di Luperto, Maleh e Thorsby ci hanno dato qualità. I ragazzi hanno dimostrato di avere lo spirito giusto e sono convinto che potranno darci un contributo importante.».

MOMENTO SQUADRA – «In questo momento abbiamo 5-6 giocatori che stanno faticando, perché nelle ultime partite hanno speso e stanno spendendo tante energie. Tra questi anche Vardy, che era diffidato, e Barbieri. L’ingresso di Djuric dalla panchina ci ha dato uno sbocco importante: ci ha permesso di uscire meglio, di raccogliere le seconde palle e questo ci ha portato a mettere più palloni in area. Anche l’entrata di Payero ci ha aiutato nella qualità, aggiungendo una mezz’ala in più in area oltre a Thorsby».