Cremonese pronta allo sgambetto alla prima di Spalletti sulla panchina della Juventus? I grigiorossi la prima avversaria della nuova avventura dell’ex ct

Cremonese la prima sfida di Spalletti con la Juventus. I grigiorossi rivelazione di quest’avvio di campionato vogliono “sporcare” l’esordio all’ex ct

La Cremonese si prepara a sfidare la Juventus di Luciano Spalletti nella decima giornata di Serie A. Una gara speciale, che segnerà il debutto ufficiale del nuovo tecnico bianconero, ma che rappresenta anche un banco di prova importante per la squadra di Davide Nicola, protagonista di un avvio di stagione sorprendente.

Nicola e i suoi, una partenza oltre ogni aspettativa

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i numeri della Cremonese parlano chiaro: «Quattordici punti in nove partite, l’impatto dei grigiorossi con il massimo campionato è andato oltre ogni più rosea aspettativa». L’ultima vittoria sul campo del Genoa ha confermato la solidità e la crescita di un gruppo capace di unire entusiasmo, organizzazione e compattezza. La prestazione al “Marassi” è stata perfetta: una prova di maturità, chiusa con tre punti pesantissimi che hanno allontanato ulteriormente la Cremonese dalla zona retrocessione.

Uno dei simboli di questo avvio è Federico Bonazzoli, autore di quattro gol in campionato, che con le sue rovesciate spettacolari è diventato il volto più riconoscibile della squadra. «Mi vengono naturali, sono la mia specialità, ma forse ho preferito quella con il Milan», ha raccontato l’attaccante, pronto a guidare ancora l’attacco grigiorosso anche contro la Juventus.

Fiducia, identità e ambizione: la formula di Nicola

L’identità voluta da Nicola è ormai chiara: una squadra intensa, reattiva e capace di adattarsi all’avversario senza mai rinunciare al coraggio. «Vittorie così fanno piacere e ti trasmettono tranquillità, quella che dovremo avere anche con la Juve», ha spiegato il capitano Matteo Bianchetti, sottolineando la serenità del gruppo.

La squadra ha ripreso la preparazione sotto la pioggia, con Pezzella e Sanabria ancora in dubbio, mentre Zerbin potrebbe recuperare in extremis. Nicola, salvo sorprese, dovrebbe confermare l’undici vittorioso di Genova.

Cremonese-Juventus, sfida tra entusiasmo e ripartenza

Tutto esaurito allo Zini, dove l’atmosfera si preannuncia elettrica. La Cremonese, con 14 punti in 9 gare, sogna un colpo che varrebbe il sorpasso in classifica proprio sulla Juventus, con la possibilità di “sporcare” la nuova era di Spalletti in bianconero. Una gara che si prepara da sola, come ha detto lo stesso Nicola: «Sono partite che alzano l’attenzione e si preparano da sole. Cercheremo di farci trovare pronti».

L’appuntamento è fissato: la rivelazione del campionato contro la nuova Juventus di Spalletti. E allo Zini, la voglia di un nuovo miracolo è più viva che mai.