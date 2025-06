Cremonese, arriva la decisione UFFICIALE sul futuro di Giovanni Stroppa. Il comunicato spiazza tutti! - Calcio News 24

Cremonese, UFFICIALE l’addio dell’allenatore Giovanni Stroppa nonostante la promozione in Serie A. Ecco le ultime novità

Considerando anche la prossima sessione di mercato, la U.S. Cremonese comunica ufficialmente che, a partire dal 30 giugno 2025, si concluderà il rapporto professionale con l’allenatore Giovanni Stroppa. Dopo due stagioni intense, segnate da una crescita costante e da risultati importanti, il club grigiorosso e il tecnico si separano al termine di un ciclo che resterà indelebile nella storia recente della Cremonese.

La società desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento a Stroppa e a tutto il suo staff per il lavoro svolto con serietà, passione e competenza. Il tecnico lombardo ha saputo interpretare alla perfezione i valori della Cremonese, guidando la squadra con determinazione e grande spirito di gruppo. Il percorso iniziato nella stagione 2023/24 ha avuto il suo apice lo scorso 1° giugno, quando i grigiorossi hanno ottenuto la tanto attesa promozione in Serie A, un traguardo che ha riportato entusiasmo e orgoglio in tutta la città di Cremona.

Sotto la guida di Stroppa, la Cremonese ha ritrovato una precisa identità di gioco, costruendo una formazione solida, equilibrata e capace di affrontare ogni avversario con coraggio. Il lavoro quotidiano, la cura dei dettagli e la valorizzazione dei talenti presenti in rosa hanno rappresentato le fondamenta di un progetto tecnico che ha saputo coniugare ambizione e concretezza.

Il ritorno in massima serie non è stato soltanto il frutto di una buona stagione, ma il risultato di un percorso costruito giorno dopo giorno, con grande attenzione alla crescita del gruppo e al coinvolgimento dell’intero ambiente grigiorosso. La promozione ha infatti rappresentato un momento storico per la Cremonese, capace di risollevarsi dopo le difficoltà e di regalare ai propri tifosi una gioia indimenticabile.

La proprietà e la dirigenza grigiorossa hanno voluto sottolineare l’importanza del contributo umano e professionale di Stroppa, capace di trasmettere ai giocatori un forte senso di appartenenza e di responsabilità. Il legame che si è creato tra l’allenatore e l’ambiente Cremonese è stato profondo e autentico, basato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi chiari.

Con la fine di questo ciclo, si apre ora una nuova fase per la Cremonese, che dovrà affrontare le sfide della Serie A con rinnovata energia e con la consapevolezza del lavoro fatto. La società è già al lavoro per pianificare il futuro tecnico, ma oggi è il momento di guardare al passato recente con gratitudine.

A Giovanni Stroppa vanno i più sentiti auguri per il proseguimento della sua carriera. Il suo nome resterà legato in modo indelebile alla storia della Cremonese, come quello di un allenatore che ha saputo restituire alla città di Cremona il sogno della Serie A.