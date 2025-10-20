Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida

Pagelle Cremonese Udinese: ecco i TOP e FLOP della squadra lombarda di Nicola e i friulani di Runjaic. Le valutazioni del match di San Siro

Il Monday Night di questo turno di campionato, settima giornata, si è concluso con un pareggio fra Cremonese e Udinese con il punteggio di 1-1. Un punto che permette alle due squadre di restare a centro classifica.

Un match comunque molto divertente con occasioni da una parte e dall’altra. A decidere sono stati le reti di Terracciano e Zaniolo rispettivamente ad inizio primo tempo e ripresa.

Cremonese (3-5-2): Silvestri 6.5; Terracciano 7, Baschirotto 6.5, Bianchetti 6; Zerbin 6.5, Payero 6, Bondo 6, Vandeputte 6.5, Pezzella 6; Bonazzoli 6, Vardy 6. Allenatore: Davide Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye 7; Goglichidze 6.5, Kabasele 6.5, Solet 6; Zanoli 6.5, Atta 6, Karlstrom, 6 Ekkelenkamp 6, Kamara 6.5; Zaniolo 7, Bayo 6. Allenatore: Kosta Runjaic.