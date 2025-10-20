 Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida
Connect with us

Cremonese News

Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. Zaniolo finalmente si sblocca, Vardy perde la sfida con Okoye

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

By

Zerbin

Pagelle Cremonese Udinese: ecco i TOP e FLOP della squadra lombarda di Nicola e i friulani di Runjaic. Le valutazioni del match di San Siro

Il Monday Night di questo turno di campionato, settima giornata, si è concluso con un pareggio fra Cremonese e Udinese con il punteggio di 1-1. Un punto che permette alle due squadre di restare a centro classifica.

Un match comunque molto divertente con occasioni da una parte e dall’altra. A decidere sono stati le reti di Terracciano e Zaniolo rispettivamente ad inizio primo tempo e ripresa.

Cremonese (3-5-2): Silvestri 6.5; Terracciano 7, Baschirotto 6.5, Bianchetti 6; Zerbin 6.5, Payero 6, Bondo 6, Vandeputte 6.5, Pezzella 6; Bonazzoli 6, Vardy 6. Allenatore: Davide Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye 7; Goglichidze 6.5, Kabasele 6.5, Solet 6; Zanoli 6.5, Atta 6, Karlstrom, 6 Ekkelenkamp 6, Kamara 6.5; Zaniolo 7, Bayo 6. Allenatore: Kosta Runjaic. LEGGI ANCHE – Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A

Related Topics:

Cremonese News

Cremonese Udinese, Nicola: «Bisogna essere più cinici. Ma sono contento comunque di una cosa. Calci piazzati? Vi dico che ci lavoriamo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

20 Ottobre 2025

By

Nicola
Continue Reading

Cremonese News

Cremonese Udinese 1-1: Zaniolo risponde a Terracciano

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

20 Ottobre 2025

By

Zaniolo
Continue Reading