Cremonese, ufficiale l’addio di Sarmiento: l’annuncio sulla risoluzione consensuale del prestito! Il comunicato del club e i dettagli

L’avventura italiana di Jeremy Sarmiento è giunta al capolinea. L’U.S. Cremonese ha comunicato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito dell’esterno offensivo classe 2002, che farà immediato ritorno al Brighton & Hove Albion. Si chiude così dopo appena un semestre l’esperienza in Serie A del talento nazionale ecuadoriano, arrivato in estate per garantire imprevedibilità alla trequarti dei lombardi. Il club di Cremona ha salutato il giocatore con un augurio per il prosieguo della stagione in Inghilterra, dove cercherà nuovo spazio tra le fila dei Seagulls nel massimo campionato britannico.

IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver risolto il prestito di Jeremy Sarmientocon la società Brighton & Hove Albion Football Club. Il classe 2002 farà ritorno in Inghilterra. Al centrocampista i migliori auguri per il prosieguo della stagione».

