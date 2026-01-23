Connect with us

Cremonese News

Cremonese, ufficiale l’addio di Sarmiento: l’annuncio sulla risoluzione consensuale del prestito!

Published

3 ore ago

on

By

Sarmiento Cremonese Udinese

Cremonese, ufficiale l’addio di Sarmiento: l’annuncio sulla risoluzione consensuale del prestito! Il comunicato del club e i dettagli

L’avventura italiana di Jeremy Sarmiento è giunta al capolinea. L’U.S. Cremonese ha comunicato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito dell’esterno offensivo classe 2002, che farà immediato ritorno al Brighton & Hove Albion. Si chiude così dopo appena un semestre l’esperienza in Serie A del talento nazionale ecuadoriano, arrivato in estate per garantire imprevedibilità alla trequarti dei lombardi. Il club di Cremona ha salutato il giocatore con un augurio per il prosieguo della stagione in Inghilterra, dove cercherà nuovo spazio tra le fila dei Seagulls nel massimo campionato britannico.

IL COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver risolto il prestito di Jeremy Sarmientocon la società Brighton & Hove Albion Football Club. Il classe 2002 farà ritorno in Inghilterra. Al centrocampista i migliori auguri per il prosieguo della stagione».

LEGGI ANCHE: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming2 ore ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×