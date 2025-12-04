Cremonese, Vardy e Bonazzoli fanno sognare la squadra di Nicola. La coppia d’attacco dei grigiorossi è uno dei migliori della Serie A

Cremonese, Vardy e Bonazzoli sono una coppia molto prolifica. Hanno messo a referto 8 reti nel corso dell’inizio della stagione. I dettagli

La Cremonese si conferma come una delle squadre più sorprendenti della Serie A, soprattutto per l’efficacia del suo reparto offensivo. La coppia gol formata da Jamie Vardy e Federico Bonazzoli è tra le più prolifiche del campionato: insieme hanno già messo a segno 8 reti, collocandosi tra i tandem più incisivi del torneo. Solo tre coppie hanno fatto meglio finora: Lautaro–Calhanoglu dell’Inter (11 gol), Leao–Pulisic del Milan e Orsolini–Castro del Bologna (10 gol ciascuna).

Questo dato non fa che confermare la qualità della Cremonese anche in fase offensiva, nonostante le difficoltà che ogni neopromossa deve affrontare nel massimo campionato. L’intesa tra Vardy e Bonazzoli si sta consolidando sempre più, dimostrando che la squadra grigiorossa può creare problemi a qualsiasi difesa grazie alla combinazione di esperienza, rapidità e freddezza sotto porta dei suoi attaccanti.

Secondo quanto riportato da Cremonasport, sia Vardy che Bonazzoli hanno segnato 4 gol ciascuno nelle prime tredici giornate. Bonazzoli ha dimostrato grande efficacia in trasferta: reti contro Milan e Inter a San Siro, oltre a una doppietta nella vittoria contro il Genoa a Marassi. Tutti i suoi gol sono finora arrivati lontano dallo Stadio Zini. Vardy, dal canto suo, ha fatto la differenza contro le big, segnando contro Atalanta, Juventus e firmando una doppietta contro il Bologna. La sua condizione fisica eccellente e la precisione sotto porta confermano il ruolo chiave dell’attaccante inglese nel progetto offensivo della Cremonese.

L’attacco della Cremonese non si limita al duo Vardy–Bonazzoli: finora, la squadra ha realizzato complessivamente 10 gol con gli attaccanti, includendo anche le reti di Vazquez e De Luca. Fondamentale è anche il contributo degli altri reparti. I difensori hanno segnato 5 gol: doppiette per Terracciano e Baschirotto, più la rete di Folino contro la Roma. Il centrocampo ha fatto sentire la sua presenza con Payero, autore della prima rete stagionale di un centrocampista grigiorosso, arrivata nella sfida contro il Bologna.

Numeri e rendimento dimostrano che la Cremonese può contare su un attacco in crescita e sempre più determinante. La squadra, pur essendo una neopromossa, sta riuscendo a fare la differenza nelle partite chiave e a mettere in mostra una capacità offensiva che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta per la salvezza. La combinazione di esperienza, freschezza e intesa dei giocatori offensivi rende la Cremonese una delle realtà più interessanti da seguire in questa Serie A.