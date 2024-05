Cremonese Venezia, PRESENTE sugli spalti Fagioli

Durante la partita Cremonese Venezia è stato intravisto il giocatore della Juventus Fagioli per sostenere i grigiorossi sugli spalti

Si sta giocando in questo momento la finale PlayOff Cremonese-Venezia per capire quale sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A. Sugli spalti grande entusiasmo, che vede anche un grande ospite presente.

Si tratta del centrocampista della Juventus Fagioli, ex grigiorosso, che ha voluto sostenere la squadra di casa.