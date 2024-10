Empoli, l’ELOGIO di Cribari: «Ecco cosa devono fare gli azzurri per PUNTARE IN ALTO»

Cribari, ex difensore dell’Empoli ha voluto parlare del MOMENTO ATTUALE della squadra dopo la grande partenza degli azzurri

L’ex difensore dell’Empoli, Emilson Cribari, ha parlato a “La Nazione” in vista della partita di domenica: stupito dell’inizio degli azzurri.

«Sinceramente no, ma siamo ancora all’inizio del campionato. Soprattutto grazie all’Empoli che è partito alla grande e deve approfittare al massimo di questo momento per fare più punti possibile, in modo da avere poi più tranquillità nel gestire i momenti difficili che arriveranno. L’Empoli deve fare una partita vicina alla perfezione con tanta intensità, cercando di approfittare delle opportunità che avrà. E’ comunque già successo in passato che l’Empoli abbia fatto punti con le big, può succedere anche stavolta. Conoscendo l’ambiente e come lavora la società non sono sorpreso che possa fare un bellissimo campionato anche al di sopra di quello che è il suo obiettivo principale, la salvezza com’è sempre stato. L’Empoli ormai è una realtà importante in Italia da tanti anni. utto l’ambiente, dalla società ai tifosi, li abbracciano e li coccolano lasciandogli il tempo per maturare, anche sbagliando. A Empoli i giovani si sentono protetti e senza tante pressioni come in altre società. Basta vedere i tantissimi giovani che l’Empoli ha scoperto e formato negli ultimi 25,30 anni. La squadra di Baroni deve puntare ad arrivare tra le prime quattro, una squadra come la Lazio deve sempre partire con questa ambizione e ha le potenzialità per farlo. Per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione comincio a credere che l’Empoli possa anche sorprendere e arrivare in posizioni di classifica più alte di una semplice salvezza. Me lo auguro. Domenica vedrò la partita e mi verranno in mente tantissimi ricordi».