Crisi Milan, Rodriguez sta con Gattuso: «Stiamo bene con lui»

L’esterno mancino del Milan, Rodriguez, difende Gattuso nonostante il momento difficile e assicura: «Anche noi stiamo male».

Il momento è particolarmente difficile per il Milan, che dopo il ko nel derby ha rimediato una sconfitta anche in Europa League contro il Betis Siviglia. I rossoneri proveranno a rialzarsi nell’impegno di campionato a San Siro con la Sampdoria, ma l’avversario non è dei più semplici. Le voci su un possibile avvicendamento in panchina nel caso la situazione precipitasse si moltiplicano, ma la squadra sembra essere compatta dalla parte dell’allenatore calabrese, come dimostrano le parole rilasciate da Ricardo Rodriguez ai microfoni di “Sky Sport24”.

«Quando si perdono due partite di fila è normale che si parli dell’allenatore, – ha dichiarato l’esterno svizzero – ma noi stiamo bene con mister Gattuso e facciamo di tutto per lui». La voglia di tornare al successo nelle fila rossonere è dunque quanto mai forte: «Noi vogliamo sempre vincere, – ha assicurato Rodriguez – dobbiamo farlo per noi e anche per il nostro allenatore. Sentiamo questa cosa dentro». La Sampdoria di Giampaolo, insomma, è avvisata, ed è facile pensare a un Milan molto aggressivo nei confronti dei blucerchiati per cercare di lasciarsi alle spalle il momento negativo: «Anche noi stiamo male come il mister», ha sottolineato il giocatore svizzero. Chissà che proprio la gara con i blucerchiati, prima del recupero del match della prima giornata con il Genoa, non possa essere per il Diavolo la partita della svolta stagionale.

IL GENOA FIUTA IL COLPO: BERTOLACCI A ZERO