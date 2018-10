Andrea Bertolacci lascerà il Milan a fine stagione. Il centrocampista andrà via a parametro zero: tornerà al Genoa?

Andrea Bertolacci, centrocampista del Milan, non fa parte della formazione titolare rossonera. Il calciatore, rientrato dal prestito al Genoa, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questa annata ma, con la presenza di ieri contro il Betis Siviglia, è arrivato a quota 2 presenze, tutte in Europa League. Il contratto del centrocampista, strappato dai rossoneri alla Roma per 20 milioni di euro, scadrà nel 2019. Il giocatore non ha mai convinto i rossoneri e in maglia Milan non è mai riuscito a ripetere le sue stagioni genoane. Il centrocampista, come detto, non rientra nei piani di Gattuso e del Milan ed è pronto ad andare via a parametro zero.

Il centrocampista classe 1991 è pronto ad andare via a fine anno e potrebbe tornare, per la terza volta, al Genoa. Il rinnovo coi rossoneri è lontano, da febbraio Bertolacci potrà accordarsi con chiunque per un trasferimento a parametro zero. Al momento appare difficile immaginare un rinnovo del contratto con il Milan, molto probabile l’addio a parametro zero, difficile un addio a gennaio ma il Milan proverà a strappare un piccolo contentino da un nuovo club a gennaio. Il Genoa intanto sembra aver prenotato il terzo atto di Bertolacci in rossoblù. Il centrocampista, salvo sorprese, firmerà con i rossoblù a partire dal prossimo giugno. Difficile che l’affare venga anticipato a gennaio.