Cristante Juventus, è lui il nome nuovo per il centrocampo bianconero: la posizione della dirigenza e le possibilità di chiudere l’operazione

Cristante Juventus, il centrocampista della Roma piace molto a Comolli e Cristante e c’è anche l’ok di Spalletti. Una pista da attenzionare

Il calciomercato della Juventus continua a muoversi con grande attenzione alle opportunità offerte dal panorama nazionale. La dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per individuare profili affidabili, esperti e funzionali al progetto tecnico, capaci di alzare il livello qualitativo della rosa senza stravolgere gli equilibri. In questo contesto si inserisce con forza la pista Cristante Juventus, che nelle ultime ore sta guadagnando sempre più credito.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Bryan Cristante circola con insistenza negli ambienti della Continassa. Il centrocampista classe 1995, attualmente alla Roma, rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per duttilità tattica, forza fisica e grande esperienza maturata tra Serie A ed Europa. Cristante è in grado di agire davanti alla difesa, da mezzala o anche come centrale arretrato all’occorrenza, qualità che lo rendono una soluzione preziosa in una stagione lunga e ricca di impegni.

La pista Cristante Juventus nasce anche da alcune dinamiche contrattuali che potrebbero favorire i bianconeri. Il giocatore è legato alla Roma da un accordo valido fino al 2027, ma i dialoghi per il rinnovo non sembrano decollare. Una situazione di stallo che la Juventus monitora con attenzione, pronta ad approfittarne qualora la distanza tra il centrocampista e il club giallorosso dovesse restare invariata.

Un altro elemento chiave dell’operazione riguarda i rapporti extracampo. La Juventus può infatti contare su un canale privilegiato grazie all’ottimo legame con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. Un asse già rodato in passato che potrebbe facilitare l’apertura di un dialogo concreto e accelerare eventuali trattative. In un mercato sempre più complesso, questi dettagli possono fare la differenza.

Dal punto di vista tecnico, Cristante viene considerato un giocatore affidabile, capace di garantire equilibrio, intensità e inserimenti offensivi, oltre a una pericolosità costante sui calci piazzati. La sua leadership silenziosa e la mentalità da professionista sono aspetti molto apprezzati anche all’interno dell’ambiente juventino.

La voce Cristante Juventus resta dunque una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane. Se la situazione contrattuale con la Roma non dovesse sbloccarsi, la Vecchia Signora potrebbe decidere di affondare il colpo, assicurandosi un rinforzo di sostanza e grande affidabilità per il centrocampo.