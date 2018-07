Cristante fissa l’obiettivo: «Voglio fare almeno 12 gol e giocare tante partite»

Bryan Cristante fissa l’obiettivo della stagione, provare a ripetersi e a migliorarsi con la maglia della Roma dopo l’ottima stagione all’Atalanta

L’esordio a 16 anni con la maglia del Milan, poi Benfica, Palermo e Pescara. Nulla di entusiasmante o incredibile. Poi la favola vissuta con la maglia dell‘Atalanta. Bryan Cristante, nuovo acquisto della Roma, a Bergamo ha fatto il salto di qualità, in una stagione davvero pazzesca: «Con l’Atalanta sono riuscito a darmi quella spinta fondamentale per arrivare un top club. Ho trascorso due stagioni fantastiche in nerazzurro, poi ho scelto Roma per via della splendida storia che la circonda, per il gran progetto che mi è stato illustrato e perché sono stato convinto dal presidente e da tutte la dirigenza che lavora per noi».

Ai microfoni di Roma Tv, l’ex centrocampista del Milan ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione: «Vorrei quantomeno ripetermi a livello realizzativo, e giocare il maggior numero di partite possibile. Il mio gol più bello? Quello di testa contro la Juve. Palla in mezzo del Papu, io che mi inserisco da lontano e la metto in rete: finì 2-2, segnai allo scadere. Fu davvero fantastico».