Cristiano Ronaldo da record: tripletta numero 36, nessuno come lui

Cristiano Ronaldo da record: tripletta numero 36 per l’attaccante della Juventus, nessuno come lui tra i giocatori in attività

Cristiano Ronaldo è sempre a caccia di nuovi record e di nuovi primati. Traguardi che riesce puntualmente a tagliare a suon di reti. Come quelle messe a segno ieri, alla ripresa dopo la sosta, contro il Cagliari.

Tre centri per CR7, il giocatore in attività con il maggior numero di triplette realizzate in campionato: addirittura 36. Nella speciale graduatoria precede Messi (34), Suarez (16) ed Aguero (14).