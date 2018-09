Dopo il rosso a Valencia, c’è tanta attesa per scoprire quante partite dovrà vedere Cristiano Ronaldo dalla tribuna

Per quante partite dovrà stare fuori Cristiano Ronaldo? Domanda che rimbomba in testa a tutti i tifosi della Juventus, ansiosi di sapere per quanto tempo dovranno fare a meno del fuoriclasse portoghese in Champions League. Sicuramente Ronaldo dovrà saltare l’impegno di martedì 3 ottobre contro lo Young Boys per poi sperare di tornare dopo la sosta delle nazionali per il match contro la sua ex squadra, il Manchester United. Ma cosa ha fatto Cristiano? Superata la prima metà del primo tempo Cristiano si scontra con Jeison Murillo all’ingresso in area di rigore. Il difensore ex Inter termina a terra e il portoghese della Juve vi si avvicina toccandogli i capelli. L’azione prosegue e poi improvvisamente il giudice di porta chiama l’arbitro e lo costringe ad espellere il campione lusitano.

Ronaldo, espulso per la prima volta in carriera in un match di Champions League, ha dovuto infatti attendere 154 gare per vedersi sventolare in faccia il primo cartellino rosso nella massima competizione europea. CR7 potrebbe essere squalificato per almeno un paio di giornate perché Ronaldo non solo ha bucato la prima, ma salterà dunque la sfida contro Young Boys in casa e ri­schia anche di non esserci con lo United in trasferta.

Squalifica Cristiano Ronaldo: quando arriverà la sentenza?

Giovedì 27 settembre. Questo dovrebbe essere il giorno prefissato per scoprire il futuro europeo di Ronaldo. Nel peggiore dei casi, la sentenza slitterebbe a venerdì 28. La sensazione che filtra dagli ambienti juventini è che alla fine Cristiano prenderà una sola giornata per il rosso contro il Valencia. Tuttavia, il rosso diretto dovrebbe portare di norma a minimo due giornate di squalifica. C’è da considerare però che all’unanimità tutti hanno considerato l’espulsione una decisione assolutamente eccessiva. Se le giornate dovessero essere più di una, sicuramente la Juve farebbe ricorso con buone probabilità di vincerlo.