Juve boom con CR7: +145% per la vendita delle maglie bianconere

Numeri importantissimi per la Juventus. Cristiano Ronaldo trascina le vendite online delle maglie della Juve

Chiamatelo effetto Cristiano Ronaldo! La Juventus, negli store ufficiali, ha venduto in 2 mesi lo stesso numero di maglie che ha venduto un anno fa…nel corso di un’intera annata! Numeri impressionanti per i bianconeri che hanno fatto registrare il +145%. Secondo una ricerca pubblicata da Idealo Magazine, azienda specializzata in e-commerce controllata da Springer, editore della Bild e del Die Welt, ad agosto le vendite delle maglie della Juventus sono aumentate, solo nell’Unione Europea, del 145,5% rispetto allo stesso mese del 2017!

Le maglie taglia bimbo hanno avuto un incremento ancora maggiore rispetto all’ultima annata al Real Madrid: +245%! Numeri impressionanti che rivelano la grandezza di Cristiano Ronaldo e il grande impatto economico che potrà avere sulla Juventus. Per quanto riguarda le stime di settembre invece si evince che la maglia della Juve è la più cercata online in Italia e in Austria, è al 7° posto in Spagna e in Gran Bretagna. A causa dell’elevato numero di richieste negli store bianconeri online, la consegna di una maglia ordinata oggi è prevista per ottobre. Numeri incredibili dovuti soprattutto alla presenza di Cristiano Ronaldo. Il suo acquisto non si ripagherà solo con le magliette ma sicuramente le vendite daranno una mano…