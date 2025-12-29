Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards con un orologio da capogiro: ecco i dettagli del lusso

Cristiano Ronaldo continua a ‘brillare’ non solo in campo. A Dubai si è fatto notare con un orologio da circa 700mila euro. Ecco i dettagli

Abituato a brillare sui campi di calcio, Cristiano Ronaldo ha catturato l’attenzione anche ai Globe Soccer Awards di Dubai, questa volta per un dettaglio di lusso al suo polso. L’attaccante dell’Al Nassr ha sfoggiato un orologio da capogiro, un Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G.



Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, questo gioiello di alta orologeria è valutato circa 770.000 dollari, pari a oltre 700.000 euro. Realizzato in oro bianco 18 carati e impreziosito da diamanti incrustati, l’orologio è un pezzo unico, prodotto in edizione limitata e spesso solo su ordinazione.

Questo Patek Philippe si aggiunge alla già impressionante collezione di orologi di Ronaldo, che include pezzi dal valore inestimabile come un Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial (circa 1,56 milioni di euro), un Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon (1,38 milioni), un Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition (920.000 euro), un Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow (885.000 euro) e un Rolex GMT-Master II “Ice” (740.000 euro).



Ancora una volta, Ronaldo dimostra il suo gusto per il lusso e l’esclusività, confermandosi un’icona di stile anche fuori dal campo.