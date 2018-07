Cristiano Ronaldo, senti Drogba: «Juve scelta perfetta ed eccitante»

Didier Drogba, indimenticabile centravanti del Chelsea, tra le altre, ha commentato la decisione di Cristiano Ronaldo di approdare in Serie A

In comune hanno lo status di fuoriclasse, uno, Drogba, del recente passato, e l’altro, Cristiano Ronaldo, del calcio di oggi. Chi meglio di Didier, quindi, poteva dire la sua sul trasferimento del secolo, quello che ha portato il fenomeno portoghese dal Real Madrid alla Juventus: «La trovo una scelta perfetta, eccitante, talmente giusta che stavo per farla io». Davvero? «Mancavano i dettagli poi tutto è evaporato e non state a chiedermi la squadra, inutile riaprire il capitolo» si legge sulle colonne de La Stampa.

Quindi l’ex centravanti del Chelsea ritorno su CR7: «Il Real è una squadra gigante, con ambizioni sempre da massimi livelli, ma lui è uno che si nutre di motivazioni e soprattutto a quell’età servono nuove sfide. Trova un campionato in crescita, ci è tornato anche il mio amico Ancelotti, va in un club serio e pronto a grandi traguardi». Ronaldo farà bene alla Juventus ma anche alla stessa Serie A: «Da voi mancano le stelle, l’idea di poter essere l’uomo che fa fare il salto di qualità toglie a Ronaldo altri due anni». Così parlo Didier Drogba.