Cristiano Ronaldo sta arrivando: il 16 luglio sarà il suo giorno

Cristiano Ronaldo alla Juventus è ufficiale, il giorno della sua presentazione anche

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve, fino a qualche giorno fa, sembrava un’operazione di fantamercato, invece l’asso portoghese ha firmato per davvero per il club bianconero. Adesso, dopo le meritate vacanze in Grecia con Georgina e famiglia al seguito, l’ex stella lucente del Real Madrid è pronta al grande sbarco. I media italiani sono già impazziti ed ogni giorno c’è una produzione di articoli, servizi e chi più ne ha più ne metta davvero incredibili sull’attaccante portoghese.

Ora bisognerà attendere soltanto 3 giorni per il primo giorno di CR7 alla Juventus. Il lusitano, anche ex di Sporting Lisbona e Manchester United, sarà presentato dalla società il 16 luglio. Inizialmente era prevista anche una sorta di festa di benvenuto all’Allianz Stadium ma la dirigenza bianconera ha optato per una semplice press conference. Facile immaginare la folla oceanica di giornalisti accreditati da tutto il mondo per quello che si prospetta un evento dalle dimensioni planetarie. La Juventus ha ufficializzato la data della conferenza stampa poco fa, attraverso il suo profilo Twitter, con un tweet piuttosto breve che però lascia tanto spazio all’immaginazione: «16.07.18. Cristiano sta arrivando». E i primi ad attenderlo, basta guardare le risposte al tweet, sono i supporters bianconeri.