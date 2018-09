Juventus: Cristiano Ronaldo sulla copertina di FIFA 19 in maglia bianconera. A Napoli qualche commerciante tifoso azzurro, obbligato a vendere il videogioco, ironizza così con i passanti…

Da ieri FIFA 19 è ufficialmente in vendita. Il gioco di calcio più venduto al mondo, anche quest’anno, avrà – soprattutto in Italia – un testimonial d’eccezione: il neo-attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Sul fatto che quello di CR7 sia un brand globale non c’è dubbio: già negli anni passati l’asso portoghese era apparso sulla copertina di FIFA con la maglia del Real Madrid. Quest’anno però, ad accompagnarlo praticamente ovunque nelle promozioni del videogioco targato EA Sports, c’è chiaramente la divisa bianconera. Una divisa che, nemmeno a dirlo, non attira simpatie in buona parte dell’Italia (quella anti-juventina), ma una in particolare…

A Napoli, dove da ieri FIFA è acquistabile in qualsiasi negozio di elettronica, qualche commerciante ha addirittura ben pensato di ironizzare sulla contraddittoria faccenda: vendere FIFA 19 è infatti praticamente un obbligo, considerato il successo del titolo che ormai da anni annienta la concorrenza di PES e porta nelle tasche dei venditori un bel po’ di soldi. Farlo ora però che sulle locandine promozionali, in bella mostra, appare un giocatore della Juventus, non deve essere il massimo per un tifoso azzurro. Così, da qualche parte della città partenopea, ieri su uno dei manifesti con CR7 in bella mostra per promuovere FIFA sono apparsi due messaggi piuttosto eloquenti e, a loro modo, decisamente ironici. «Ci scusiamo con la gentile clientela, ma trattasi di pubblicità! Confidiamo nella vostra comprensione e sempre forza Napoli», si legge sul primo a firma Warez. Sul secondo, sempre al di fuori del medesimo negozio e sempre a firma Warez: «Si prega di non sputare, siate civili! Accettate solo male parole». Non crediamo ci sia bisogno di ulteriori traduzioni, no?