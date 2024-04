Luis Enrique, Riolo: «Pensa di essere un Archimede, ma è un Kinder Sorpresa»

Pioggia di critiche in Francia dopo la sconfitta del PSG contro il Barcellona per Luis Enrique, l’attacco dell’opinionista Daniel Riolo

Dopo la sconfitta del PSG contro il Barcellona, è una pioggia di critiche per Luis Enrique. A RMC Sport l’opinionista Daniel Riolo ha attaccato con veemenza l’ex tecnico della Roma. Di seguito le sue parole.

«Non abbiamo capito niente dell’undici titolare schierato da Luis Enrique. Anche in Spagna non lo hanno capito. Qui continuiamo a dire che abbiamo un genio alla guida del club. Come puoi dare intensità quando hai calciatori che non giocano nel loro ruolo? Anche per loro è stata una sorpresa. Luis Enrique regala sorprese, è come l’uovo Kinder. Pensa di essere Archimede Pitagorico (personaggio di “Topolino” famoso per le sue invenzioni che spesso non funzionano) ma è un Kinder Sorpresa. Ogni giorno i giocatori aprono l’uovo e scoprono come giocheranno

Qualcuno può spiegarmi a cosa serve? Quando ha funzionato? Xavi gioca un 4-3-3 base, molto semplice, con ognuno al suo posto. Luis Enrique cambia sempre tutto. Ha deciso che Vitinha è un regista basso anche se sappiamo benissimo che più in alto gioca, meglio è perché può essere decisivo se gioca più vicino a Mbappé. Lo dico da sei mesi che i giocatori non sono sfruttati al meglio».