Croazia, Perisic: «Abbiamo gli occhi di tutti addosso»

Croazia, parla Ivan Perisic: l’ex Inter ha commentato il momento in Nazionale, dopo la qualificazione acquisita contro la Slovacchia

Ivan Perisic ha regalato la qualificazione ad Euro 2020 alla sua Croazia. Ecco le sue parole a Index Sport.

PERISIC – «Ho segnato il gol decisivo per la qualificazione, ma l’unica cosa che conta è che vinca la Croazia. Adesso tutti gli occhi saranno puntati su di noi all’Europeo dopo il grande successo in Russia. Abbiamo una rosa lunga e di qualità, non abbiamo paura di nessuno».