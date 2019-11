Crouch e il VAR: «Con le mie lunghe braccia…» – FOTO

Peter Crouch torna a far parlare di sé. E lo fa con un tweet ironico sull’utilizzo del VAR che ha fatto il pieno di consensi: «Se avessi giocato nell’epoca del VAR, le mie lunghe braccia mi avrebbero messo in fuorigioco per almeno 50 gol».

È questa la battuta dell’ex attaccante della nazionale inglese, che ha vestito anche le maglie di Liverpool e Tottenham.

If I’d have been playing in the VAR era my long arms would have been offside for about 50 goals 😕

— Peter Crouch (@petercrouch) November 3, 2019