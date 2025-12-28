Cruijff Ajax, di padre in figlio: Jordi è il nuovo Direttore Tecnico del club olandese! La scelta del club tra simboli e strategia ricade sul figlio dell’ex leggenda

Cruijff Ajax, di padre in figlio: Jordi è il nuovo Direttore Tecnico del club olandese! La scelta del club tra simboli e strategia ricade

Ci sarà un nuovo Cruijff allo Stadio Johan Cruijff Arena. L’Ajax ha infatti scelto Jordi Cruijff, figlio della leggendaria icona del club Johan Cruijff, come nuovo Direttore Tecnico. Le parti hanno raggiunto un accordo fino al 2028, con Jordi che ha vinto il ballottaggio con un’altra bandiera ajacide come Maxwell, succedendo all’ex dt Alex Kroes.

Una decisione dal forte valore simbolico, ma anche profondamente strategica, che segna l’inizio di una nuova fase nella governance sportiva del club di Amsterdam.

Ruolo e poteri: Cruijff capo dell’area tecnica

Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale De Telegraaf, Jordi Cruijff diventerà ufficialmente il capo dell’area tecnica dell’Ajax a partire dalla sua nomina durante l’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (EGM). A differenza dell’attuale direttore sportivo Marijn Beuker, Cruijff assumerà il ruolo di amministratore statutario, con poteri di firma, al pari del direttore generale Menno Geelen e del direttore finanziario Shashi Baboerbam Panday.

Fino alla ratifica formale da parte dell’EGM, Jordi Cruijff ricoprirà inizialmente l’incarico di amministratore titolare, entrando comunque subito nel cuore delle decisioni strategiche del club.

Un ritorno alle origini

Per Jordi Cruijff si tratta di un ritorno a casa. Da calciatore, infatti, aveva militato nel settore giovanile dell’Ajax tra il 1981 e il 1988, prima di trasferirsi al Barcellona, in un’esperienza che non lasciò particolari tracce dal punto di vista sportivo. Oggi, però, il suo rientro avviene con un ruolo completamente diverso e con responsabilità di primo piano.

Esperienza dirigenziale internazionale

Quello all’Ajax è il secondo grande incarico dirigenziale nella carriera di Jordi Cruijff. Nel 2021 era stato nominato dal Barcellona direttore dell’area internazionale, per poi diventare direttore sportivo del club blaugrana l’anno successivo. Un percorso che gli ha permesso di maturare esperienza in un contesto di altissimo livello, affrontando tematiche legate a mercato, struttura tecnica e visione strategica.

Ora l’Ajax punta su di lui per ricostruire identità, competitività e continuità, affidandosi a un cognome che rappresenta molto più di una semplice eredità storica. Per Jordi Cruijff, la sfida è appena iniziata.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero