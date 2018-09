Cuadrado può lasciare la Juve: ci prova il Valencia

Il Valencia ha messo nel mirino Juan Cuadrado. Il giocatore della Juventus potrebbe andare via tra gennaio e giugno

Il Valencia ha puntato il mirino su un altro giocatore del campionato italiano. Il club spagnolo ha concluso numerosi affari con i nostri club negli ultimi anni: da Neto a Murillo passando per Kondogbia e Zaza, tante le strette di mano tra il club spagnolo e le società nostrane. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. il Valencia è pronto a portare via dall’Italia un altro giocatore: Juan Guillermo Cuadrado.

L’esterno colombiano di proprietà della Juventus potrebbe andare via tra gennaio e giugno. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e potrebbe anche decidere di non rinnovarlo. La Juve e soprattutto Max Allegri vorrebbero trattenerlo ma qualora dovesse arrivare una buona offerta potrebbero fare un pensierino alla cessione. Il Valencia, che di recente ha ceduto Joao Cancelo ai bianconeri, potrebbe presentare un’offerta interessante alla Juve per l’ingaggio di Juan Cuadrado.