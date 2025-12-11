Curva Sud Milano, scoppia la polemica sul caro biglietti. Il comunicato non lascia alcun dubbio - Calcio News 24

Curva Sud Milano, il comunicato sul caro biglietti: il Milan chiede un tetto per i settori ospiti

Il tema del caro biglietti nei settori ospiti è tornato prepotentemente al centro del dibattito, e ancora una volta la Curva Sud Milano ha sollevato la questione con forza. A riaccendere la polemica è stata la recente trasferta del Milan a Torino, dove ai tifosi rossoneri è stato imposto un biglietto da 45 euro, quasi il doppio rispetto ai 25 euro previsti dal Torino per le gare interne contro squadre meno prestigiose. Una disparità che ha indignato migliaia di sostenitori, stanchi di subire rincari spropositati ogni settimana.

Questa volta, però, il Milan ha scelto di intervenire in modo diretto. A metà novembre, la dirigenza rossonera ha infatti inviato una lettera formale al presidente della Lega Serie A, Enzo Simonelli, chiedendo l’introduzione di un tetto massimo per il prezzo dei biglietti dei settori ospiti. Una richiesta chiara, concreta e che finalmente ha trovato spazio all’interno dell’agenda della Lega, dove è stata ufficialmente inserita come punto di discussione.

L’assemblea decisiva è in programma oggi, 12 dicembre: un appuntamento che potrebbe segnare un punto di svolta importante non solo per il Milan, ma per tutti i tifosi italiani. Le società saranno chiamate a votare apertamente, mostrando chi intende realmente difendere i propri sostenitori e chi, al contrario, preferisce dare priorità alle logiche di profitto.

Nel loro comunicato, la Curva Sud Milano ha ricordato come i principali campionati europei abbiano già adottato norme chiare e trasparenti per proteggere i tifosi: in Francia esiste un limite di 10€, in Inghilterra il tetto è fissato a £30, in Spagna a 20€, mentre in Germania non si superano i 35€, indipendentemente dal tipo di partita.

L’esito della votazione di oggi dirà se anche il calcio italiano è pronto a seguire l’esempio europeo. Il Milan, dal canto suo, ha già fatto il primo passo, schierandosi apertamente dalla parte del proprio popolo rossonero.

