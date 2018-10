Cutrone cuor di leone: «La caviglia fa ancora male, io e Higuain…»

Le parole di Cutrone al termine della vittoria del Milan in Europa League sull’Olympiakos per 3-1 a San Siro

Questa sera Patrick Cutrone è stato decisivo con il suo ingresso in campo per la rimonta del Milan in Europa League contro l’Olympiakos. Al termine del match vinto 3-1 a San Siro, Cutrone, autore di una doppietta, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Europa League. Innanzitutto parlando delle sue condizioni fisiche: «Stringo i denti, la caviglia mi fa ancora un po’ male ma cercherò di curarla al meglio. In coppia con Higuain? Io lo spero, ma questo deve deciderlo il mister. Io penso a farmi trovare pronto sia da titolare che dalla panchina».

Prosegue Cutrone: «Mi aiuta vedere Higuain in allenamento, sto lavorando tanto in attacco grazie al suo aiuto. Cerco sempre di rubargli qualche segreto, poi sta a me migliorare. Il mister ci ha spiegato come muoverci a due punte in allenamento, sapevamo quali fossero i movimenti da fare e come scambiarci le posizioni. Il gol più bello? Sinceramente non saprei, spero di farne ancora molti e ce la metterò tutta per farne altri. Per me ogni gara è importante, anche si tratti di un’amichevole. Noi ci teniamo a tutte le competizioni in cui partecipiamo e cercheremo di fare del nostro meglio».