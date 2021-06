Dalla Germania – Accordo Kostic-Inter: i dettagli dell’affare

Accelerata dell’Inter per Kostic per la fascia sinistra. Le ultime dalla Germania sul possibile arrivo in nerazzurro del laterale serbo

L’Inter insiste per Filip Kostic, insieme ad Emerson Palmieri il nome più caldo per rinforzare la fascia sinistra del club nerazzurro.

Come riporta Sky Deutschland, l’Inter avrebbe trovato un’intesa di massima con l’entourage del mancino serbo sul contratto e l’ingaggio. Al momento, però, non sarebbe arrivata ancora nessuna offera ufficiale all’Eintracht Francoforte sul cartellino del giocatore. Kostic sarebbe valutato 20-25 milioni di euro dal club tedesco, con Marotta e Ausilio che prima di affondare il colpo devono operare nel mercato in uscita, con Hakimi che resta il primo indiziato a lasciare l’Inter.