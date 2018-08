Il Mundo Deportivo afferma che l’Inter prepara un’offerta “stratosferica” per Modric. Il croato incontrerà Perez mercoledì

L’Inter ha condotto fino ad oggi un’ottima campagna acquisti ma forse serve ancora un tassello di altissima qualità per poter competere in Champions League e porre fine al dominio della Juventus in Italia nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo e il ritorno di Leonardo Bonucci. I nerazzurri sembrano vicinissimi ad Arturo Vidal, ormai in rotta con il Bayer Monaco. Il cileno sembrava ormai pronto a trasferirsi a Milano ma quando il club ha intravisto la possibilità di arrivare a Luka Modric ha puntato tutto sul croato. Il centrocampista del Real Madrid è stato grande protagonista nella vittoria della ultima Champions League ed è stato eletto dalla FIFA il miglior giocatore del Mondiale 2018. Solo Kylian Mbappé è riuscito ad oscurare la stella dell’ex Dinamo Zagabria.

Il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo afferma che l’Inter avrebbe pronta per Modric un’offerta “stratosferica”, molto superiore dal punto di vista dell’ingaggio e della durata rispetto a quelli previsti dal contratto tra il giocatore e il Real Madrid. Se non rinnoverà, i rapporti tra Modric e i Blancos si concluderanno a luglio del 2020. Il giocatore poi percepisce da Florentino Perez un ingaggio di quasi 7 milioni di euro a stagione. Il croato secondo la Gazzetta dello Sport incontrerà il suo presidente mercoledì e l’Inter spera che non venga raggiunto l’accordo per il rinnovo. Nel frattempo Vidal ora potrebbe trasferirsi a Barcellona.