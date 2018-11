Dalle stelle alle stalle: Germania retrocessa in League B di Nations League

Dopo il flop ai Mondiali di Russia 2018, la Germania di Löw è matematicamente retrocessa in League B di Nations League.

Continua il momento no per la Germania calcistica. La squadra di Joachim Löw, dopo la cocente eliminazione al primo turno ai Mondiali di Russia 2018, in virtù del successo dell’Olanda sulla Francia, è ora matematicamente retrocessa in League B di Nations League. Sicuramente un risultato clamoroso per il blasone e il prestigio dei 4 volte campioni del Mondo, che tuttavia appaiono oggi soltanto i lontani parenti di quella squadra spettacolare capace di vincere i Mondiali in Brasile nel 2014.

Nonostante debba ancora giocare l’ultima partita con l’Olanda lunedì sera, la Nazionale tedesca, con un solo punto conquistato in 3 partite giocate, anche in caso di vittoria non potrebbe più raggiungere né gli Arancioni, secondi nel Gruppo A con 6 punti, né la Francia campione del Mondo, prima a quota 7. I tedeschi pagano dunque a caro prezzo le difficoltà legate al ricambio generazionale, e ora dovranno guadagnarsi la qualificazione ai prossimi Europei mediante le qualificazioni.

Per Löw quello attuale è sicuramente il momento più difficile da quando guida la Nazionale tedesca e ora la sua panchina è inevitabilmente in discussione. Sorride invece l’Olanda di Ronald Koeman, che nel caso vincesse lunedì sera alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, supererebbe in classifica la Francia e otterrebbe la qualificazione alle semifinali della competizione.

GERMANIA, CRISI NERA PER LÖW