Germania, crisi nera per Loew: record di sei sconfitte in un anno

La Germania perde contro la Francia per 2 a 1 e dopo la batosta contro l’Olanda rischia la retrocessione alle Serie B della Nations League

Un momento nero per la Germania di Joachim Loew. Dopo la cocente eliminazione dai Mondiali di Russia da parte della Corea del Sud, i tedeschi rischiano ora la retrocessione alla “Serie B” della Nations League. Le sconfitte con Olanda e Francia hanno infatti relegato la Germania all’ultimo posto e servirà un miracolo per evitare l’onta dell’approdo nella seconda divisione. Gli uomini di Loew dovranno infatti vincere per forza contro gli Oranje a novembre, ma dovranno anche sperare che la squadra di Koeman non faccia punti contro i galletti.

Non bastasse questa situazione drammatica a certificare la crisi della Die Mannschaft, arriva un dato terrificante. La Germania, per la prima volta nella sua storia, ha perso ben sei partite in un anno solare: Brasile, Austria, Messico, Corea del Sud, Olanda e Francia. Un punto nelle ultime tre gare, sei sconfitte nelle ultime undici, nonostante stasera i tedeschi avevano giocato meglio dei francesi per tutto il primo tempo. Ma purtroppo per Loew sono i risultati a contare e ora anche la panchina scricchiola dopo anni di successi.