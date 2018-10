D’Ambrosio e il secondo figlio in arrivo: «Non esiste Holly senza Benji» – FOTO

Danilo D’Ambrosio attende il secondo figlio dalla consorte Enza De Cristofaro e lo annuncia con una simpatica foto sui social

«Non esiste Holly senza Benji». Così, con una simpatica foto su Instagram, Danilo D’Ambrosio ha fatto partecipi i suoi fans della gioia della sua famiglia per l’atteso arrivo del secondo figlio con la compagna Enza De Cristofaro. La foto, accompagnata dalla didascalia «La famiglia si allarga e l’amore che ci doneremo non sarà mai abbastanza ….VI AMO !!» ritrae il giocatore dell’Inter, la consorte e il figlio: dietro, la scritta con il riferimento al famoso cartone animato. E chissà che gli eredi D’Ambrosio non percorreranno davvero la strada che adesso vede il padre protagonista con la maglia nerazzurra.