Lecce, si respira serenità nell'aria. Sentite cosa ha detto il presidente Sticchi Damiani - Calcio News 24

Lecce, fiducia in Di Francesco: “Ha trovato la chiave tattica giusta”. Le parole

In casa Lecce si respira ottimismo. Dopo tre risultati utili consecutivi, la squadra giallorossa sembra aver trovato finalmente una propria identità, grazie al lavoro di Eusebio Di Francesco. L’allenatore, arrivato in estate con l’obiettivo di portare equilibrio e intensità, è riuscito a trasmettere un’impronta chiara, costruendo una squadra solida e compatta.

A confermare il buon momento è stato il presidente del club, che ha dichiarato con soddisfazione: “Di Francesco ha trovato la chiave tattica giusta. Nelle ultime partite la squadra ha concesso pochissimo agli avversari e ha giocato con grande attenzione e disciplina”.

Il pareggio a reti bianche nell’ultima gara ha lasciato un pizzico di amaro in bocca, ma ha anche confermato il percorso di crescita del Lecce. “Forse è una partita che potevamo anche vincere – ha ammesso il presidente – ma abbiamo mostrato maturità e organizzazione. Questo dimostra che il lavoro del mister sta dando i suoi frutti”.

Uno degli aspetti più apprezzati dalla dirigenza è la capacità della squadra di restare compatta in campo. “La squadra ha capito cosa serve per affrontare la Serie A – ha aggiunto – c’è voglia di lottare, di aiutarsi, e anche chi entra dalla panchina si fa trovare pronto. È questo lo spirito che vogliamo”.

Il Lecce ha ottenuto cinque punti nelle ultime tre partite, subendo solo due gol e mostrando una crescita difensiva significativa. Ma il club salentino guarda oltre: il prossimo obiettivo è conquistare la prima vittoria casalinga della stagione, traguardo che manca ancora e che la tifoseria attende con ansia.

“Vincere davanti al nostro pubblico sarebbe importante – ha detto il presidente – ma non dobbiamo avere fretta. La squadra sta lavorando bene, il gruppo è sano e il tecnico ha il pieno sostegno della società”.

La sensazione è che il Lecce stia costruendo le basi per una stagione più stabile, con meno sofferenze rispetto al passato. Con una guida tecnica lucida e un gruppo unito, il cammino può diventare sempre più solido.

“C’è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta”, ha concluso il presidente. Il Lecce, ora, vuole continuare a crescere. E a crederci.

