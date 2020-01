Dani Olmo conferma: «Il Barcellona mi vuole e io voglio andarci!»

Dani Olmo ha parlato a L’Esportiu del proprio futuro, che con ogni probabilità sarà con la maglia del Barcellona

Dani Olmo è un obiettivo di mercato del Barcellona (che pensa di sostituire con lo spagnolo il partente Vidal) e lo stesso giocatore della Dinamo Zagabria non vede l’ora di tornare tra i blaugrana. Queste le parole di Olmo a L’Esportiu.

«Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. In caso di accordo tra i club, preferirei andare via subito a gennaio. Credo sia giunto il momento di fare il grande salto. Il mio obiettivo è andare agli Europei e migliorare e sarà difficile farcela giocando in Croazia. Alla Dinamo ho dato tanto e loro hanno dato tanto a me: ora è arrivato il tempo di trovare una soluzione per il bene comune. Sono felice che il Barça sia tornato a interessarsi a me e che abbia fatto un’offerta per riportarmi in Catalogna, lì ho passato sei anni splendidi alla Masia, in cui ho imparato anche i valori della vita»