Il difensore brasiliano Danilo passa dall’Udinese al Bologna in prestito per una stagione: l’annuncio ufficiale tramite un comunicato del club rossoblù

Ufficiale: il Bologna si assicura le prestazioni del difensore brasiliano Danilo. Classe 1984, arriva in prestito per un anno dall’Udinese, club in cui ha militato nelle ultime sette stagioni. Ecco il comunicato di annuncio della società rossoblù che presenterà il suo nuovo giocatore nel pomeriggio: «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall’Udinese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Larangeira a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Alle 16 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli si terrà la presentazione ufficiale».