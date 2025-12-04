Danilo inarrestabile, ha vinto anche il Brasilerao: è il 30esimo titolo in carriera. Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro?

Danilo continua a vincere con il Flamengo. Il difensore ex Juventus e Real Madrid ha alzato anche il Brasilerao entrando nella storia del calcio

Il finale del 2025 segna un capitolo memorabile nella storia del calcio sudamericano e nella carriera di Danilo Luiz da Silva. Tornato in Brasile dopo le esperienze europee, l’ex capitano della Juventus ha vestito la maglia del Flamengo vivendo una settimana indimenticabile. In pochi giorni, Danilo ha arricchito il suo palmarès con due trofei di primissimo piano: la Copa Libertadores e il Campeonato Brasileiro Série A.

Il momento più iconico è arrivato nella finale di Copa Libertadores disputata a Lima, quando Danilo ha deciso la partita con un gol che rimarrà negli annali del torneo. La gioia è stata immediata, ma non è finita qui: pochi giorni dopo, il Flamengo ha conquistato il Brasileirão battendo il Ceará al Maracanã per 1-0, grazie alla rete di Samuel Lino, assicurandosi matematicamente il titolo con un turno di anticipo.

“Non ho avuto molto tempo per razionalizzare tutto“, ha commentato Danilo durante i festeggiamenti. “Vincere il Brasileirão è speciale, probabilmente è il campionato più complicato per logistica e climi diversi“. Le parole del difensore sintetizzano l’importanza di un momento storico per lui e per il club brasiliano.

Con questo doppio successo, Danilo ha raggiunto la straordinaria quota di 30 titoli ufficiali in carriera, entrando nell’Olimpo dei calciatori brasiliani più vincente di sempre. Il difensore e centrocampista difensivo eguaglia una leggenda come Cafu e resta davanti solo a nomi iconici come Dani Alves, Pelé e Thiago Silva. Aver vinto in cinque nazioni diverse – Brasile, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia – conferma lo status di vincente seriale di Danilo, capace di lasciare il segno ovunque abbia giocato, dal Real Madrid al Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Ma il successo di Danilo non si limita ai trofei: il brasiliano è anche un vero regista difensivo. Inserito nella Top 11 della Copa Libertadores 2025 accanto a Gustavo Gómez, Danilo ha brillato per la sua capacità di costruire gioco dalla retroguardia. Nel mese di novembre, si è piazzato al quinto posto al mondo per passaggi precisi effettuati, con ben 483 passaggi e una percentuale di precisione del 93%.

La leadership e la visione di gioco di Danilo dimostrano che l’addio alla Serie A non ha segnato la fine della sua carriera, ma l’inizio di una nuova e gloriosa fase al Flamengo. In questa stagione, Danilo non è solo un simbolo di vittoria, ma anche un faro tecnico e tattico per il calcio brasiliano e mondiale.