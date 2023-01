Danilo: «La Juve non è scarsa ora. Non parlatemi di problemi mentali»

Danilo ha parlato dopo la brutta sconfitta che la Juve ha subito al Maradona contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Danilo, ai microfoni di Dazn, è intervenuto così dopo Napoli-Juve.

SCONFITTA – «Non eravamo dei fenomeni prima di questa serata, non siamo ora degli scarsi. Dobbiamo conoscere i nostri valori, chi siamo come squadra e questa è la cosa più importante. Quello che si dice fuori ogni tanto ti fa pensare troppo ma dobbiamo proseguire sulla nostra strada sapendo chi siamo».

PROBLEMA MENTALE – «Mentale no, non lo voglio sentire, l’abbiamo detto troppe volte. Abbiamo dimostrato che quello non c’è. Siamo stati in situazioni difficili quest’anno e abbiamo svoltato. Parlo di calcio, abbiamo commesso tanti errori. Da domani dobbiamo analizzare dal punto di vista calcistico, non mentale».

