Danny tranquillizza la Juve: «CR7 farà un sacco di gol. A Madeira tutto parla di lui»

L’ex compagno di squadra, concittadino di Cristiano Ronaldo, parla del connazionale bianconero. Ecco le parole di Danny

Quando segnerà il primo gol con la maglia della Juventus? Cristiano Ronaldo è ancora a secco ma in casa Juve non suona alcun campanello d’allarme. Il portoghese sta lavorando duramente in questi giorni e vuole approfittare della sosta per rimettersi in forma. Allegri ha concesso 3 giorni di pausa e i bianconeri inizieranno a pensare al Sassuolo da domani. Nel frattempo, Danny, trequartista portoghese ex Zenit, concittadino di CR7 ha parlato alla Gazzetta dello Sport del campione juventino.

«Vi assicuro al 100% che segne­rà un sacco di gol. Non importa come ha iniziato quest’avventura, conta soltanto come la finirà… Dategli il tempo di fare il primo, poi arriveranno subito tutti gli al­tri. E non si fer­merà più». Daniel Miguel Alves Go­mes, noto come Danny, ha incontrato CR7 allo Sporting e ha giocato con lui in Nazionale. «Lo sanno tutti: come calciatore e come uomo, Cristiano ha bisogno della sfida. E arrivare a Torino a 33 anni è la sua nuova sfida: in qualche modo, lui ave­va bisogno della Juve per trova­re nuove motivazioni. Per al­lungare la carriera e continua­ re a dimostrare che non c’è nel mondo un giocatore più forte».