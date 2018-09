L’Inter cerca un nuovo terzino in vista del mercato di gennaio. Matteo Darmian è ancora in lizza: via Dalbert?

«Sogno di tornare in Italia, in Serie A. C’è un treno chiamato Nazionale che non posso perdere» aveva detto Matteo Darmian prima della chiusura del mercato estivo. Il suo desiderio non si è avverato ma c’è ancora tempo. Il terzino classe ’89 ha il contratto in scadenza con il Manchester United e potrebbe andare via a fine anno a costo zero ma l’Inter, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe bussare alle porte del club inglese già durante la sessione invernale del calciomercato.

L’Inter sta pensando di lasciar andare il brasiliano Dalbert, che continua a non convincere. Spalletti gli sta dando spazio e spera di recuperarlo ma il laterale ex Nizza continua a non convincere. Il giocatore avrà ancora pochi mesi per convincere l’Inter e Spalletti: in caso di prestazioni negative arriverà, con ogni probabilità, la cessione (prestito o titolo definitivo). Se l’Inter dovesse cedere Dalbert, potrebbe puntare su Matteo Darmian, rimasto bloccato al Manchester United. Come detto, il laterale italiano spinge per un ritorno in Italia e i nerazzurri potrebbero offrire una cifra relativamente bassa (i Red Devils in estate chiedevano 20 milioni) per strappare il calciatore che andrà in scadenza a giugno.