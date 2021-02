Inter, Darmian: «Sulla strada giusta per arrivare fino in fondo»

Matteo Darmian è andato in gol nel 3-0 con il quale l’Inter ha battuto il Genoa: ecco le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto

Matteo Darmian parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Genoa.

«Sapevamo quanto potesse importante questa sfida, dovevamo confermarci contro una squadra in salute che sta facendo benissimo. Ma dal primo minuto abbiamo dimostrato cosa volevamo. Abbiamo fatto una grande partita. Secondo me tutti ci sentiamo importanti e quando scendiamo in campo lo dimostriamo. Sappiamo che se vogliamo arrivare in fondo c’è bisogno di tutti, lo stiamo dimostrando e ora dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta».