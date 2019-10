D’Aversa soddisfatto: «Ottima prestazione contro una grande squadra. Su Conte…»

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport del pareggio del suo Parma contro l’Inter. Le sue parole

Roberto D’Aversa non può che essere soddisfatto del pareggio ottenuto dal suo Parma contro l’Inter a San Siro. Ecco le parole del tecnico gialloblù a Sky Sport.

CONTE – «Conte è un bravissimo allenatore ed è una persona molto determinata. L’ha dimostrata nel tempo e la sua carriera parla per lui».PARTITA – «Per i primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene. Abbiamo concesso poco e le occasioni più clamorose le abbiamo avute noi. Sono soddisfatto a metà perchè eravamo in vantaggio e torniamo a casa con un punto ma, contando le defezioni e contando che affrontavamo una squadra fortissima sono molto soddisfatto sotto il punto di vista della prestazione».

FUORIGIOCO – «Gol Lukaku? Se il VAR ha concesso il gol ci dobbiamo fidare. Non mi piace parlare degli episodi»

KULUSEVSKI – «Vista la cultura e la provenienza, difficilmente ti crea problemi sotto l’aspetto umano. Merito a lui che resta con i piedi per terra. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, è aumentata la qualità rispetto all’anno passato. Basti pensare a Karamoh e Cornelius, che per me non sono alternative ma titolari come gli altri».