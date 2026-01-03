L’errore di David in Juve Lecce: tutti i rigori sbagliati in carriera dal canadese

Dal primo penalty fallito in Europa League all’ultimo episodio in Juve Lecce, tutti gli errori dal dischetto dell’attaccante canadese David

L’errore dal dischetto di Jonathan David nella partita contro il Lecce del 3 gennaio 2026 ha riacceso l’attenzione su un aspetto specifico della carriera dell’attaccante canadese: il rapporto con i calci di rigore. Un episodio che pesa nel contesto della gara, ma che si inserisce in una statistica più ampia che accompagna l’attaccante fin dagli esordi in Europa.

Nel corso della sua carriera professionistica, Jonathan David ha infatti sbagliato otto calci di rigore, distribuiti tra competizioni nazionali e internazionali, oltre a impegni con la nazionale canadese. L’ultimo errore, arrivato contro il Lecce, rappresenta l’episodio più recente di una lista che parte dalla stagione 2020/21 e attraversa diversi momenti chiave del suo percorso calcistico.

Il primo rigore fallito risale alla UEFA Europa League 2020/21 contro il Celtic, seguito da errori in Ligue 1 nelle stagioni successive, spesso in partite combattute e non sempre prive di conseguenze sul risultato finale. Tra questi spiccano i penalty sbagliati nella stagione 2021/2022 contro Nantes, nella stagione 2022/2023 contro l’ Ajaccio, nella stagione 2023/2024 contro il Le Havre, e nella stagione 2024/2025 contro l’ Auxerre, oltre a un errore in amichevole internazionale con il Canada nell’ottobre 2023. A giugno 2025, invece, David aveva fallito dal dischetto anche in Gold Cup, confermando una certa discontinuità dagli undici metri.

Una media, quindi, di un errore all’anno e il rigore sbagliato contro il Lecce apre ora una riflessione più ampia: gestione delle responsabilità, scelta del rigorista e fiducia dell’attaccante nei momenti decisivi. Temi che tornano ciclicamente nel calcio e che, nel caso di Jonathan David, diventano centrali proprio alla luce di una carriera ormai matura e ricca di aspettative.