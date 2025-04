David Inter, Pedullà: «É un obiettivo, ma serve uno sconto; può andare così»

David Inter, le parole di Alfredo Pedullà sull’interesse della dirigente nerazzurra per l’attaccante canadese in scadenza con il Lille

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha fatto un po’ il punto su quello che potrebbe essere il mercato Inter della prossima estate, soffermandosi in particolare sull’obiettivo in entrata in attacco: Jonathan David, in scadenza con il Lille.

DAVID INTER – «L’Inter adesso, secondo me, sul mercato a parte Luis Henrique e le cose impostate da chiudere, a parte il discorso Jonathan David, che vi ripeto è un obiettivo. Ma serve uno sconto e questo sconto deve arrivare. Quando David farà il giro delle parrocchie e si renderà conto che quei soldi non glieli danno, è possibile che faccia uno sconto»

MERCATO INTER – «Ma l’Inter dovrà fare una rivisitazione, non una rivoluzione, ma una rivisitazione di tre undicesimi, secondo me almeno. Cioè prendere un altro esterno, non puntare soltanto su Dumfries, prendere un attaccante e capire se c’è una proposta per Taremi. Mi fanno sorridere quelli che adesso stangano Taremi. Che può aver sbagliato una stagione, ma io vi invito a fare questi ragionamenti col senno del prima. Io ogni tanto mi prendo dei rischi e dico delle cose col senno del prima, piuttosto che del poi, sapendo magari di poter sbagliare, ma è troppo facile dire adesso Taremi non andava preso. Nessuno lo ha detto lo scorso luglio, quando era un plebiscito di elogi nei riguardi di Taremi, dell’Inter e dell’operazione, di un grande attaccante sempre in doppia cifra»

SU TAREMI – «Comunque vada, non sarà una perdita, nel senso che hai preso un attaccante che non sei riuscito a lanciare in orbita, che non ti ha dato gol, poi magari segnerà il gol decisivo nella semifinale di Champions, ma comunque se lo rivendi fai plusvalenza perché l’hai preso a zero. Però se hai delle considerazioni su un determinato individuo è giusto farle in tempo»