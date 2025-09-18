Champions League, emozione e applausi per Kevin De Bruyne nel ritorno a Manchester

Kevin De Bruyne, emozioni e applausi nel ritorno a Manchester per la Champions League: tutti i dettagli

La serata di Champions League tra Manchester City e Napoli ha regalato emozioni non solo per il valore della sfida, ma anche per il ritorno all’Etihad Stadium di Kevin De Bruyne, centrocampista belga classe 1991, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale.

Al momento dell’inno della Champions, le due squadre si sono schierate a centrocampo: da una parte il City, club con cui De Bruyne ha scritto pagine indelebili della propria carriera; dall’altra il Napoli, sua nuova squadra e ultima tappa di un percorso calcistico straordinario. Sul volto del fuoriclasse belga si leggeva un pizzico di emozione, inevitabile in una notte così speciale.

Dieci anni di trionfi in maglia Sky Blue

Arrivato al Manchester City nel 2015, De Bruyne ha trascorso un decennio indimenticabile con la maglia Sky Blue, collezionando 422 presenze, 108 gol e 177 assist. Sotto la guida di Pep Guardiola, tecnico catalano noto per il suo calcio offensivo e innovativo, il belga ha vinto tutti i trofei disponibili: dalla Premier League alla FA Cup, dalla Carabao Cup alla tanto attesa Champions League.

Oggi, però, De Bruyne veste l’azzurro del Napoli, club allenato da Antonio Conte, stratega pugliese famoso per la sua intensità tattica e la capacità di motivare i giocatori. I tifosi partenopei sperano che l’emozione del ritorno a Manchester non condizioni la sua prestazione in una gara cruciale per il passaggio del turno.

L’abbraccio dei tifosi del Manchester City

A rendere la serata ancora più intensa ci ha pensato il pubblico dell’Etihad. I tifosi del Manchester City hanno accolto il loro ex capitano con applausi e cori, dimostrando un affetto che va oltre i colori. In curva è apparso anche uno striscione emblematico: “King Kev, Once a Blue, Always a Blue”, un tributo che sintetizza il legame indissolubile tra il giocatore e la sua ex squadra.

Per De Bruyne, la sfida contro il City non è stata solo una partita di Champions League, ma un viaggio emotivo tra passato e presente. Un momento che resterà impresso nella memoria di chi ama il calcio e riconosce il valore di un campione capace di lasciare un segno ovunque giochi.