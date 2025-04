De Bruyne, addio al Manchester City, ma non alla Premier? «C’è sempre una sfida: vedremo cosa succederà»

Le parole di Kevin De Bruyne sul suo futuro: dopo l’addio al Manchester City il centrocampista belga non chiude alla permanenza in Premier League

Kevin De Bruyne non esclude di restare in Inghilterra anche dopo l’addio al Manchester City. Il centrocampista belga, che a fine stagione lascerà il club dopo dieci anni di successi (sei Premier League e una Champions), ha aperto a nuove sfide e non ha escluso la possibilità di trasferirsi a un altro club di Premier League. Intervistato dal giornalista norvegese Jan Aage Fjortoft, il 33enne ha spiegato che prenderà in considerazione ogni proposta, purché il progetto sia interessante e adatto anche alla sua famiglia. Di seguito le sue parole.



SUL FUTURO – «C’è sempre una sfida, sai? Non so cosa succederà la prossima stagione. Se arrivano squadre con un progetto sportivo interessante, sono pronto ad ascoltare. So di non essere più giovanissimo, ma credo di poter ancora giocare ad altissimi livelli. Amo il calcio e se arriva qualcosa di stimolante, valuteremo con la mia famiglia e prenderemo una decisione».

SULLA PERMANENZA IN PREMIER – «Non lo so, davvero. La decisione di lasciare non è stata presa da molto. Nel calcio nulla si decide in una settimana. Non ho ancora parlato con la mia famiglia, devo farlo, e poi vedrò quale squadra mi vorrà. Al momento non ho idea».