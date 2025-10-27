De Bruyne Napoli, brutte notizie per Antonio Conte e i tifosi! C’è lesione, ecco il comunicato ufficiale sulle condizioni del belga

De Bruyne Napoli, tegola Conte: lesione confermata! Ufficiale il comunicato e i tifosi partenopei adesso tremano

Il Napoli deve fare i conti con un grave infortunio che coinvolge Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, protagonista del match contro l’Inter, ha accusato un problema muscolare subito dopo aver trasformato il rigore che aveva portato in vantaggio gli azzurri.

Pochi istanti dopo l’esecuzione del penalty, De Bruyne ha avvertito un forte dolore ed è stato costretto a lasciare il campo. Antonio Conte ha ridisegnato la squadra inserendo Olivera, avanzando Spinazzola sulla fascia e accentrando McTominay, poi autore di una splendida rete.

Gli esami strumentali hanno purtroppo confermato i timori iniziali: per De Bruyne si tratta di una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio serio che rischia di tenerlo lontano dai campi per diversi mesi, privando il Napoli di uno dei suoi uomini più importanti nel cuore della stagione.

COMUNICATO – In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

LEGGI ANCHE – Mariani, l’AIA conferma l’errore: le conseguenze dell’arbitro dopo Napoli Inter

