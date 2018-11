Tante big europee sono interessate al portiere del Manchester United De Gea: Mourinho pensa a Pickford in caso di addio, pronti 70 milioni.

Se le prestazioni di David De Gea continuano ad essere di altissimo livello, non altrettanto si può dire dei risultati del Manchester United. La stagione dei Red Devils continua a vivere di alti e bassi, e sul portiere spagnolo si fa sempre più forte l’interesse di diverse big d’Europa. Ecco perché la sua permanenza nella prossima stagione non è affatto da considerarsi certa.

De Gea, il cui contratto scade il prossimo giugno, potrebbe decidere di trasferirsi in un club che viva un momento più felice di quello del Manchester United, per realizzare traguardi ambiziosi, e dunque lasciare a parametro zero il club inglese. Ecco perché il manager dei Red Devils sta pensando al portiere dell’Everton e dell’Inghilterra, Jordan Pickford, come possibile erede dello spagnolo. Lo Special One sta osservando i progressi dell’estremo difensore dei Tre Leoni, reduce da un gran Mondiale in Russia.

Il costo del cartellino non è per tutti: serviranno infatti 70 milioni di euro per strapparlo ai Toffees, ma del resto le finanze dei Red Devils consentono l’investimento e non è semplice al momento puntare su un altro numero uno così giovane e così affidabile. Per questo se De Gea andrà via, il Manchester United non resterà a guardare: i Diavoli Rossi sono pronti a puntare su Pickford per il futuro.

